Jagiellonia Białystok ogłosiła, że pozyskała nowego zawodnika. Szeregi Żółto-czerwonych wzmocnił Camilo Mena, mając wzmocnić przedstawiciela PKO Ekstraklasy na skrzydle.

Jagiellonia Białystok w tej kampanii jest zaangażowana w walkę o ligowy byt. Aktualnie zespół Macieja Stolarczyka plasuje się na 12. pozycji z dorobkiem 23 punktów. Białostoczanie mają zaledwie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową.

Tymczasem biuro prasowe klubu poinformowała, że nowym zawodnikiem Jagiellonii został Camilo Mena. Kolumbijczyk to były młodzieżowy reprezentant kraju, który trafił do ekipy ze Słonecznej na zasadzie wypożyczenia.

– Jest to transfer czasowy. Doraźne rozwiązanie naszych potrzeb. Mamy jednak bardzo dobre relacje z właścicielem Valmiery i być może uda się w przyszłości to jeszcze rozwinąć. Łotysze w lipcu zaczynają eliminacje europejskich pucharów i Camilo będzie im bardzo potrzebny, stąd wypożyczenie kończy się wraz z końcem sezonu. Możemy powiedzieć, że to sytuacja, w której korzystają wszyscy. Camilo w najbliższym czasie będzie miał okazję do regularnej gry na dobrym poziomie, a my skorzystamy z jego jakości – mówił cytowany przez oficjalną stronę klubową dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok – Łukasz Masłowski.

‼️ Mamy nowego zawodnika 🇨🇴 Umowę z Jagiellonią podpisał wychowanek @TigresCol, były młodzieżowy reprezentant @FCFSeleccionCol z doświadczeniem w @Dimayor Camilo Mena ✍️ Atakujący został wypożyczony z łotewskiej @valmierafc Camilo, witamy w Jadze i życzymy powodzenia ✊ pic.twitter.com/ETzWCCsHMy — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) February 14, 2023

Nowy nabytek białostockiego klubu jest wychowankiem Tigres FC. Od 2021 roku jest jednak zawodnika łotewskiej Valmiery. W szeregach mistrzów Łotwy wystąpił 65 razy, notując w tych spotkaniach 14 trafień. Zawodnik nie krył zadowolenia z powodu przeprowadzki do klubu z Białegostoku.

– Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj być. Czuję się dobrze przygotowany do meczów oraz treningów. Przyszedłem do Białegostoku, aby udowodnić swoją jakość i jeszcze się rozwinąć – przekonywał Camilo Mena po ogłoszeniu transferu.

