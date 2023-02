fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Podbeskidzie Bielsko-Biała poinformowało w oficjalnym komunikacie, że sfinalizowało transfer skrzydłowego. Szeregi Górali wzmocnił Florian Hartherz. Do ekipy z Fortuna 1 Ligi zawodnik trafił na zasadzie wolnego transferu.

Podbeskidzie Bielsko-Biała ma ambitny plan na drugą część sezonu. Górale chcą co najmniej powalczyć o miejsce premiowane grą w barażach o awans do Ekstraklasy. Aby jednak zacząć walczyć o to, to bielszczanie muszą przestać regularnie remisować i zacząć odnosić zwycięstwa.

Pomóc w osiągnięciu celu mają wzmocnienia. W oficjalnym komunikacie klub z Bielska-Białej poinformował, że sfinalizował transfer z udziałem Floriana Hartherza. Nowy nabytek ma poprawić grę w Podbeskidziu na lewej stronie boiska.

“Pochodzący z Niemiec 29-latek ma na swoim koncie ponad 200 występów w Bundeslidze i 2.Bundeslidze, na boisku występuje jako lewy wahadłowy, a także może pełnić funkcję lewego stopera” – czytamy w oficjalnej informacji.

Hallo Florian! 🇩🇪



Pochodzący z Niemiec 29-latek, który ma na swoim koncie ponad 200 występów w Bundeslidze i 2.Bundeslidze, zasila szeregi Podbeskidzia! 🔥



Witamy w zespole i życzymy samych sukcesów! 👊



➡ https://t.co/l6lYkie8Oo pic.twitter.com/6WD8hkjeLO — TS Podbeskidzie S.A. (@TSP_SA) February 14, 2023

Wyceniany na 400 tysięcy euro piłkarz ma na swoim koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Niemiec. W ostatnim czasie zawodnik bronił barw Maccabi Netanya.

Bielszczanie aktualnie legitymują się bilansem 28 punktów na koncie. Podbeskidzie traci obecnie dwa oczka do szóstego Bruk-Betu Termaliki. Tymczasem w najbliższą niedzielę Górale zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice.

