Mioduski tłumaczy wybór Papszuna. Dlatego postawiła na niego Legia

Legia Warszawa przez kilka tygodni walczyła o Marka Papszuna, który objął ją dopiero pod koniec roku. Dariusz Mioduski w wywiadzie dla BeIN Sports wyjaśnił, dlaczego postawiła właśnie na niego.

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Papszun idealnie pasuje do Legii. Mioduski tłumaczy

Legia Warszawa rozpoczynała sezon z Edwardem Iordanescu na ławce trenerskiej, by kończyć rundę pod wodzą Inakiego Astiza. Na przestrzeni kilku tygodni negocjowała z Rakowem Częstochowa warunki przeprowadzki Marka Papszuna. Ostatecznie do klubu ze stolicy Polski trafił dopiero w drugiej połowie grudnia.

W miniony weekend Legia oficjalnie zadebiutowała pod wodzą Papszuna. Nie był to udany mecz, bowiem zakończył się porażką 1-2 z Koroną Kielce. Sytuacja jest trudna, choć wciąż nie można mówić o dramacie – Wojskowi znajdują się w strefie spadkowej, natomiast do końca sezonu pozostało jeszcze wiele spotkań.

Legia uznała, że Papszun będzie odpowiednią twarzą dla tego projektu. W Rakowie oczywiście osiągnął wielki sukces, ale był w zasadzie zweryfikowany tylko w jednym środowisku. Dariusz Mioduski ujawnia powody postawienia właśnie na niego.

– Marek Papszun udowodnił, że jest jednym z najlepszych trenerów w Polsce. Świadczą o tym nie tylko jego osiągnięcia, ale także charakter, etyka pracy oraz wartości, którymi się kieruje. Dodatkowo pochodzi z Warszawy i od lat jest emocjonalnie związany z Legią, co oznacza, że na poziomie DNA reprezentuje wszystko to, czego Legia dziś potrzebuje. Wierzę, że połączenie tych cech z ogromną dyscypliną przyniesie oczekiwane rezultaty – zdradził Mioduski w wywiadzie dla BeIN Sports, cytowany przez portal Legia.net.