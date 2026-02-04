Mioduski tłumaczy wybór Papszuna. Dlatego postawiła na niego Legia

09:58, 4. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  BeIN Sports I Legia.net

Legia Warszawa przez kilka tygodni walczyła o Marka Papszuna, który objął ją dopiero pod koniec roku. Dariusz Mioduski w wywiadzie dla BeIN Sports wyjaśnił, dlaczego postawiła właśnie na niego.

Dariusz Mioduski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Papszun idealnie pasuje do Legii. Mioduski tłumaczy

Legia Warszawa rozpoczynała sezon z Edwardem Iordanescu na ławce trenerskiej, by kończyć rundę pod wodzą Inakiego Astiza. Na przestrzeni kilku tygodni negocjowała z Rakowem Częstochowa warunki przeprowadzki Marka Papszuna. Ostatecznie do klubu ze stolicy Polski trafił dopiero w drugiej połowie grudnia.

W miniony weekend Legia oficjalnie zadebiutowała pod wodzą Papszuna. Nie był to udany mecz, bowiem zakończył się porażką 1-2 z Koroną Kielce. Sytuacja jest trudna, choć wciąż nie można mówić o dramacie – Wojskowi znajdują się w strefie spadkowej, natomiast do końca sezonu pozostało jeszcze wiele spotkań.

POLECAMY TAKŻE

Marek Papszun
Legia Warszawa wciąż go chce. Hit transferowy wisi w powietrzu!
Dariusz Mioduski
Mioduski zabrał głos nt. sytuacji Legii. Nakreślił szokujący cel
Michał Żewłakow
Legia potwierdza. Młody bramkarz wypożyczony do Betclic 1. ligi

Legia uznała, że Papszun będzie odpowiednią twarzą dla tego projektu. W Rakowie oczywiście osiągnął wielki sukces, ale był w zasadzie zweryfikowany tylko w jednym środowisku. Dariusz Mioduski ujawnia powody postawienia właśnie na niego.

– Marek Papszun udowodnił, że jest jednym z najlepszych trenerów w Polsce. Świadczą o tym nie tylko jego osiągnięcia, ale także charakter, etyka pracy oraz wartości, którymi się kieruje. Dodatkowo pochodzi z Warszawy i od lat jest emocjonalnie związany z Legią, co oznacza, że na poziomie DNA reprezentuje wszystko to, czego Legia dziś potrzebuje. Wierzę, że połączenie tych cech z ogromną dyscypliną przyniesie oczekiwane rezultaty – zdradził Mioduski w wywiadzie dla BeIN Sports, cytowany przez portal Legia.net.