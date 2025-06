Kacper Trelowski to jeden z lepszych bramkarzy ostatniego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Jednocześnie ustawiła się po niego kolejka chętnych. Nowe wieści przekazały Meczyki.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Trelowski

Kacper Trelowski opuści Raków Częstochowa? Pojawiła się konkretna oferta

Kacper Trelowski od momentu, gdy zamienił Śląsk Wrocław na Raków Częstochowa, notował od dłuższego czasu konkretny progres w swojej grze. W ostatniej kampanii wystąpił w 35 spotkaniach. Zachował w nich aż 18 razy czyste konto, co jest wyśmienitym osiągnięciem. Tymczasem serwis Meczyki przekazał, że po reprezentanta Polski do lat 21 zgłosiły się już dwa kluby.

Chętne na pozyskanie Trelowskiego były Sevilla oraz PSV Eindhoven. Hiszpanie byli do tego stopnia zdeterminowani, aby pozyskać golkipera, że oferowali trzy miliony euro. W każdym razie wicemistrzowie Polski odrzucili tę propozycję, oczekując dwa razy większej sumy.

Jeśli chodzi o zapytanie ekipy z Eredivise, to szczegóły nie wyciekły. W każdym razie jak dał do zrozumienia dziennikarz Tomasz Włodarczyk, to kością niezgody też miały być finanse.

Trelowski ma kontrakt ważny z klubem z Częstochowy do końca czerwca 2026 roku. W związku z tym w przypadku braku parafowania nowej umowy z przedstawicielem PKO BP Ekstraklasy przez zawodnika można przypuszczać, że najbliższe okno transferowe będzie jedną z ostatnich okazji dla Rakowa na zarobienie dużych pieniędzy na transferze z udziałem gracza.

W ostatnim sezonie Trelowski stracił łącznie 23 gole. Z kolei już 11 czerwca stanie przed szansę rozegrania swojego pierwszego spotkania na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy na Słowacji. Pierwszym rywalem Biało-czerwonych będzie Gruzja.

