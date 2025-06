Czas decyzji! Dzień prawdy dla Angela Rodado

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wielki Piątek krakowskiej Wisły w sprawie Angela Rodado

Wisła Kraków sezonu 2024/2025 nie może zaliczyć do udanych. Biała Gwiazda dotarła do baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. W każdym razie w półfinale została wyeliminowana przez Miedź Legnicę (0:1). Po spotkaniu zaczęły się spekulacje, co z przyszłością w klubie Angela Rodado. Interesujące informacje przekazał serwis Meczyki.

Hiszpański napastnik ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku. Ostatnio w jednej z audycji Kanału Sportowego dziennikarz Bartłomiej Stańdo przekazał wieści o wycenie Rodado. Cena za Hiszpana ma wynosić 1,5 miliona euro. Wieści zostały przekazane w kontekście zainteresowania zawodnikiem ze strony Widzewa Łódź. Tymczasem dziennikarz Tomasz Włodarczyk ujawnił, że w piątek 6 czerwca ma dojść do spotkania władz klubu z Krakowa z agentem piłkarza. Tematem rozmów ma być przyszłość gracza.

Zobacz WIDEO: Wisła Kraków – sezon 2024/2025

Jasne jest, że Wisła chciałaby zatrzymać Rodado w klubie. Z drugiej strony perspektywa gry kolejnej kampanii na zapleczu PKO BP Ekstraklasy może skutkować tym, że zawodnik chce zmienić otoczenie.

Rodado trafił do Wisły w sierpniu 2022 roku z Ibizy. Hiszpan zasilił krakowską ekipę na zasadzie wolnego transferu. Jak na razie wystąpił łącznie w 109 meczach. Strzelił w nich 66 goli i zaliczył też 17 asyst. Tylko w ostatnim sezonie Rodado zdobył 23 bramki w 32 spotkaniach Betclic 1. Ligi.

