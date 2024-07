Arkadiusz Milik ma do podjęcia kluczową decyzję w temacie przyszłości. W Juventusie nie ma dla niego miejsca, dlatego liczy na ciekawe oferty. Polak stał się kandydatem dla AS Romy, która szuka następcy Romelu Lukaku - donosi portal ilromanista.it.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik przeniesie się do wielkiego włoskiego klubu?

Arkadiusz Milik ma przed sobą kluczowe tygodnie, które zadecydują o jego przyszłości. Wiadomo, że Thiago Motta nie uwzględnił go w swoich planach na przyszły sezon, stąd doniesienia na temat jego odejścia z Juventusu. W Turynie pełnił do tej pory jedynie rolę rezerwowego Dusana Vlahovicia, więc zmiana otoczenia mogłaby mu pomóc w odzyskaniu pewnego miejsca w składzie reprezentacji Polski. Z doniesień włoskich mediów wynika, że Milik chciałby dołączyć do drużyny, gdzie traktowano by go jako lidera ofensywy.

Mimo przeciętnego sezonu 30-latek jest kuszącą opcją na rynku transferowym, bowiem jest dostępny za bardzo małe pieniądze, nie przekraczające 10 milionów euro. Jego nazwisko znalazło się na liście życzeń Besiktasu, ale bardziej prawdopodobne wydaje się pozostanie we Włoszech, gdzie usługami Milika interesuje się wiele ekip.

Portal ilromanista.it informuje, że wśród klubów zainteresowanych transferem Milika znajduje się AS Roma, która poszukuje następcy Romelu Lukaku. Belg był jedynie wypożyczony z Chelsea na sezon 2023/2024. Z uwagi na finansowe ograniczenia rzymianie nie mają możliwości definitywnego transferu, więc rozglądają się za innymi kandydaturami. Na szczycie listy życzeń znajduje się Alexander Sorloth, którego sprowadzenie nie będzie należało do łatwych. Milik traktowany jest więc jako alternatywa, zwłaszcza, że niepewny przyszłości w stolicy Włoch może być Tammy Abraham.