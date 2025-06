PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Tillman kandydatem do zastąpienia Reijndersa w Milanie

Tijjani Reijnders oficjalnie opuszcza Milan. Pomocnik udał się na testy medyczne do Manchesteru City, co potwierdził nawet selekcjoner reprezentacji Holandii Ronald Koeman. Kwota transferu ma wynieść 75 milionów euro wraz z bonusami. Rossoneri muszą teraz znaleźć odpowiednie zastępstwo.

Choć wciąż toczy się dialog z Luką Modriciem, to coraz poważniej rozważana jest opcja długoterminowa – Malik Tillman. Według MilanPress.it to właśnie zawodnik PSV Eindhoven ma największe szanse na zastąpienie Reijndersa.

Zobacz również: Boniek: łatwo jest wydawać cudze pieniądze (WIDEO)

Tillman to 23-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych, wychowanek Bayernu Monachium, który wcześniej występował również w Glasgow Rangers. Do PSV trafił za 13 milionów euro i w Eredivisie pokazał się z bardzo dobrej strony. Jego uniwersalność, technika i dynamika sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil gracza środka pola Milanu.

Tillman ma na koncie 17 występów w reprezentacji USA i potencjalnie mógłby stworzyć zgrany amerykański blok w Milanie wraz z Christianem Pulisiciem i Yunusem Musahem. To mogłoby ułatwić jego aklimatyzację na San Siro.

PSV oczekuje za niego około 25–30 milionów euro. Zainteresowanie zawodnikiem wyrażają również Roma i Bayer Leverkusen, co może podbić cenę. Mimo to Milan pozostaje w grze i analizuje, czy Tillman to właściwa odpowiedź na stratę Reijndersa.