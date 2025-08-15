AC Milan wciąż nie skończył budowy składu na nadchodzący sezon. Rossoneri myślą o przeprowadzeniu transferu prosto z Bayernu Monachium. Na ich celowniku znalazł się Josip Stanisić - informuje "Bild".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Josip Stanisić wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan za nieco ponad tydzień rozpocznie zmagania w nowym sezonie Serie A. Przed Rossonerimi jeszcze sporo pracy, ponieważ drużyna nie została należycie wzmocniona podczas letniego okienka transferowego. W szczególności w defensywie. Ostatnio klub opuścił Malick Thiaw, który powędrował do Newcastle United. Mediolańczycy teraz skupiają się właśnie na przyjściu nowych obrońców.

Bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu AC Milanu przekazuje „Bild”. Niemiecki dziennik zdradził, że mediolańczycy mogą sięgnąć po wzmocnienie prosto z Bayernu Monachium. W kręgu zainteresowań włoskiego zespołu znalazł się Josip Stanisić. Chorwat nie ma pewnego miejsca w składzie bawarskiej drużyny. Rossoneri byliby w stanie zapewnić mu większą liczbę minut.

Na tym etapie trudno stwierdzić, czy Josip Stanisić faktycznie opuści Bayern Monachium. Obecnie AC Milanu wykazuje jedynie zainteresowanie. Mediolańczycy są jednak na tyle zdesperowani, że sytuacja może nabrać tempa nawet w najbliższych godzinach. Czas pokaże, czy Chorwat ostatecznie wyląduje na San Siro.

Josip Stanisić w minionym sezonie rozegrał 26 spotkań w barwach Bayernu Monachium. Defensor nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić dwoma asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Chorwacji na 32 miliony euro.