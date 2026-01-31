Milan dopina transfer. Jest porozumienie

21:01, 31. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport

AC Milan w zimowym okienku zamierza jeszcze pozyskać nowego pomocnika. Do Mediolanu ma trafić Alphadjo Cisse. 19-latek jednak dalszą część sezonu ma spędzić na wypożyczeniu w Serie B - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Massimiliano Allegri
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Alphadjo Cisse zostanie graczem AC Milanu

AC Milan poważnie liczy się w walce o mistrzostwo Włoch. Mediolańczycy są olbrzymim zaskoczeniem, ponieważ przed sezonem nikt nie stawiał ich w tym miejscu. Massimiliano Allegri jednak doskonale poukładał zespół i fani Rossonerich mają sporo pociechy z występów swoich ulubieńców. Władze klubu jednak mają świadomość braków kadrowych i myślą o wzmocnieniach.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu AC Milanu przekazuje „La Gazzetta dello Sport”. Otóż jeszcze w zimowym okienku transferowym Rossoneri pozyskają nowego pomocnika. Do klubu trafić ma Alphadjo Cisse, zawodnik Hellasu Verona, który obecnie jest wypożyczony do drugoligowego Catanzaro. 19-latek lada moment ma zostać oficjalnie przedstawiony przez zespół z Mediolanu, ponieważ doszło już do porozumienia.

Alphadjo Cisse jednak na debiut w AC Milanie będzie musiał poczekać. Pomocnik dalszą część sezonu ma spędzić wciąż na wypożyczeniu w Catanzaro. Występy na poziomie Serie B mają pomóc zawodnikowi złapać odpowiednie doświadczenie, aby od przyszłego sezonu stanowić o sile Rossonerich.

W trwającej kampanii Alphadjo Cisse rozegrał 21 spotkań w koszulce Catanzaro. Utalentowany pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

