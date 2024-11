Milan poluje na darmowy transfer. Celem napastnik Evertonu

AC Milan dołączył do Newcastle w walce o podpis napastnika Evertonu. Dominic Calvert-Lewin stał się jedną z opcji do wzmocnienia ataku mediolańskiego zespołu - podaje TeamTalk.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Dominic Calvert-Lewin może zmienić Everton na Milan

Everton mogą czekać duże zmiany po zakończeniu sezonu. Z klubem może pożegnać się aż trzech kluczowych zawodników. Jordan Pickford i Jarrad Branthwaite znaleźli się pod lupą europejskich gigantów. Z kolei Dominic Calvert-Lewin ma ważny kontrakt do czerwca.

Z racji wygasającej umowy Calvert-Lewin trafił do notesu kilku czołowych drużyn nie tylko w Premier League, ale również w Serie A. Jak dotąd wiadomo było, że usługami napastnika interesuje się Newcastle. Jednak nowe informacje wskazują, że 27-latek jest atrakcyjną opcją dla jednego z mediolańskich zespołów.

Mowa o AC Milanie, który według portalu Teamtalk stał się głównym kandydatem obok Newcastle do pozyskania piłkarza. Rossonori już od jakiegoś czasu przyglądają się grze Anglika i liczą na to, że uda im się podpisać z nim kontrakt. Obecnie na pozycji napastnika Paulo Fonseca dysponuje trzema zawodnikami. Kontraktem z klubem związany jest Luka Jović, zaś Tammy Abraham i Alvaro Morata przebywają w zespole na zasadzie wypożyczenia do końca bieżącego sezonu.

W międzyczasie Calvert-Lewin namawiany jest przez Everton do przedłużenia trwającej umowy. The Toffees robią wszystko, co w ich mocy, aby zatrzymać zawodnika w klubie. Napastnik, choć ostatnio miewa problemy ze skutecznością, w przeszłości był gwarantem bramek w ekipie z Goodison Park. Łącznie zdobył w barwach klubu 70 goli i zaliczył 19 asyst w 259 meczach.