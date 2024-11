Camavinga na celowniku klubów z Anglii. Real Madryt zareagował

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy, Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga i Florentino Perez

Real Madryt nie zamierza sprzedawać Camavingi

Eduardo Camavinga ze względu na kontuzję w trakcie przygotowań do sezonu stracił początek rozgrywek. Do regularnej gry wrócił dopiero na początku października. Jak dotąd udało mu się uzbierać 522 minuty w 8 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Reprezentant Francji od wielu miesięcy jest obiektem wielu plotek transferowych. W przeszłości pomocnik łączony był m.in. z Paris Saint-Germain czy kilkoma klubami z Premier League. Obecnie jak przekazał Ekrem Konur angielskie zespoły wciąż obserwują 22-latka.

Ze względu na duże zainteresowanie, jakie generuje Francuz, w Madrycie musieli odpowiednio zareagować. Według dziennikarza Real nie ma zamiaru sprzedać Camavingi ani w zimowym, ani w letnim oknie transferowym. Sam zainteresowany jest szczęśliwy w klubie i nie rozważa zmiany pracodawcy w najbliższym czasie.

Camavinga został zawodnikiem Realu Madryt latem 2021 roku. Królewscy zapłacili za wychowanka Rennes 31 milionów euro. W tym czasie reprezentant Francji stał się ważną postacią w zespole Carlo Ancelottiego. Łącznie rozegrał w koszulce Los Blancos 153 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst. Podczas pobytu w klubie sięgnął m.in. dwukrotnie po Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Hiszpanii.

Obecna umowa Camavingi z Realem Madryt wygasa dopiero latem 2029 roku. Zawodnik wyceniany jest na 100 milionów euro.