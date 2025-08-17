Milan płacił za niego 38 mln. Teraz odchodzi za milion

Milan raczej nie tęskni za tym zawodnikiem. Andre Silva, który 2017 roku kosztował Rossonerich 37 milionów euro, właśnie zmienił klub. Portugalczyk trafi do Hiszpanii.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Andre Silva i Romano Schmid

Milan nie tęskni za Andre Silvą

Po znakomitym sezonie 2016/17 w barwach Porto (21 goli i 8 asyst w 44 meczach) Andre Silva został bohaterem wielkiego transferu. Milan zapłacił za niego aż 38 milionów euro. Jednak już po zaledwie roku spędzonym na San Siro Portugalczyk został wypożyczony do Sevilli. Później na tej samej zasadzie przeniósł się do Eintrachtu, do którego w 2020 roku został sprzedany za… trzy miliony.

W sezonie 20/21 zdobył 29 bramek w 34 spotkaniach (zanotował także 10 asyst) i trafił do RB Lipsk za 23 miliony. Po dwóch latach został wypożyczony na sezon do Realu Sociedad, a od lutego do czerwca 2025 roku występował w Werderze Brema. Teraz definitywnie opuszcza Lipsk – jak informuje Florian Plettenberg, Andre Silva zagra w Hiszpanii.

🚨💥 André Silva to Elche – DONE DEAL!



Full agreement reached with RB Leipzig: €1m fee + €500k in bonus payments. Player is on his way to undergo the medical.



Werder Bremen are now out of the race, as Silva wanted to join Elche in Spain. @philipphinze24 | @SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/C2L3CS9hQe — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 17, 2025

Nowym klubem 53-krotnego reprezentanta Portugalii będzie Elche. Beniaminek La Liga zapłaci za niego tylko milion euro kwoty podstawowej i 500 tysięcy w formie bonusów. Chociaż Werder liczył na to, że przekona 29-latka do gry na Weserstadion, ten postanowił wybrać ofertę z Estadio Manuel Martínez Valero.