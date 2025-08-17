Milan może stracić pomocnika. Klub z Premier League składa ofertę

AC Milan rozważa rozstanie z zawodnikiem. Do włoskiego klubu wpłynęła oferta od Nottingham Forest opiewająca na 30 milionów funtów - poinformowało "Tuttosport".

Nottingham Forest chce Yunusa Musaha z Milanu

AC Milan aktywnie przebudowuje skład w letnim oknie transferowym. Po sprzedaży Tijaniego Reijndersa do Manchesteru City, Malicka Thiawa do Newcastle United i Theo Hernandeza do Al-Hilal, wiele wskazuje na to, że kolejny zawodnik Rossonerich może zasilić szeregi Premier League.

Jak informuje „Tuttosport”, na liście życzeń Nottingham Forest znalazł się Yunus Musah. Klub z City Ground od dłuższego czasu monitoruje sytuację amerykańskiego pomocnika i jest gotów zaoferować za niego około 30 milionów funtów. Najdroższym nabytkiem tego lata Nottingham był Omari Hutchinson z Ipswich Town za którego zapłacono blisko 43 mln euro.

22-letni reprezentant USA wciąż wzbudza także zainteresowanie Chelsea, która również od dawna obserwuje jego rozwój. Musah trafił do Milanu latem 2023 roku z Valencii za 21 milionów euro. Choć w pierwszych miesiącach pobytu w Serie A pokazywał przebłyski dużych możliwości, nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie drużyny z San Siro.

Musah, który uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych amerykańskich pomocników, stoi przed ważnym wyborem dotyczącym dalszej kariery. Kontrakt pomocnika na San Siro obowiązuje do czerwca 2028 roku. Dotąd w barwach mediolańskiego klubu Musah zanotował pięć asyst w 80 rozegranych spotkaniach.