Milan i Napoli obejdą się smakiem? Chelsea robi problemy

Chelsea według najnowszych doniesień mediów nie zamierza rozważać sprzedaży Romelu Lukaku do Milanu czy SSC Napoli. Informacje w sprawie przekazało Sky Sport Italia.

Chelsea nie sprzeda Romelu Lukaku za mniej niż 40 milionów euro

Chelsea w trakcie letniego okna transferowego może się mocno zmienić kadrowo. Wciąż nie jest jasna między innymi przyszłość Romelu Lukaku. Reprezentant Belgii ma co prawda kontrakt ważny z londyńską ekipą. Niemniej realny scenariusz zakłada, że piłkarz finalnie pożegna się z ekipą ze Stamford Bridge.

Sky Sport Italia przekazało ciekawe wieści na temat zawodnika. Ostatnio nie brakowało doniesień, że AC Milan i SSC Napoli są zainteresowane pozyskaniem piłkarza. Okazuje się jednak, że wyzwaniem nie do zrealizowania może być zapłacenie sumy odstępnego za Lukaku.

Włoskie źródło przekonuje, że sternicy przedstawiciela Premier League są gotowi na to, aby sprzedać Belga. Oczekują jednak za zawodnika co najmniej 40 milionów euro. To komplikuje plany ekip z Serie A. W związku z tym Milan i Napoli oczekują, że angielski klub obniży swoje oczekiwania. Rossoneri jednocześnie liczą, że uda im się wypożyczyć napastnik tuż przed zamknięciem okna transferowego.

Lukaku w ostatnim sezonie grał na zasadzie wypożyczenie w Romie. Wystąpił łącznie w 50 spotkaniach, strzelając w nich 21 goli. Ponadto zaliczył też pięć asyst. Aktualny kontrakt doświadczonego zawodnika z Chelsea obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

