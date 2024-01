Imago / Tommaso Fimiano Na zdjęciu: Oliver Giroud

Oliver Giroud wciąż nie podjął decyzji odnośnie swojej przyszłości

Kontrakt Francuza w Mediolanie dobiega końca wraz z zakończeniem sezonu

Ewentualnym kierunkiem dla napastnika AC Milanu może być MLS

Oliver Giroud kuszony perspektywą gry w MLS

AC Milan od trzech sezonów nie musi martwić się o skuteczność formacji ofensywnej. Za strzelanie bramek w Mediolanie odpowiada Oliver Giroud i ze swojej powinności wywiązuje się fantastycznie. Francuz jest niekwestionowanym liderem w ataku “Rossoneri”, przez co trudno sobie wyobrazić sobie ich grę bez 37-latka. Jedna ta sytuacja może się zmienić na zakończenie obecnej kampanii.

Jak poinformował dziennikarz Matteo Moretto z portalu “sosfanta.com” bramkostrzelny napastnik Milanu kuszony jest grą za oceanem. Giroud może być chętny na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych na ostatnie lata kariery. Jeśli do tego dojdzie, to władze czerwono-czarnych będą musieli rozejrzeć się na rynku za potencjalnym następcą swojej gwiazdy.

Włoski dziennikarz dodaje, że w przypadku odejścia Giroud w Mediolanie mogą pomyśleć nad sprowadzeniem Joshua Zirkzee. Pomóc w tym ma fakt, że latem zarówno Bolonia, jak i Milan będą negocjować transfer Alexisa Saelemaekers’a. W rozmowy o sprzedaży skrzydłowego może zostać włączony holenderski snajper.

W tym sezonie Oliver Giroud wystąpił w 24 meczach, w których strzelił 11 bramek i zaliczył 7 asyst.

