Milan chce sprzedać piłkarza. Padła kwota

Musah wyceniony na 30 milionów euro

Milan zdobył cenne trzy punkty z Como, która ostatnio prezentuje się imponująco pod wodzą Cesca Fabregasa. Jednak mimo zwycięstwa, największym rozczarowaniem dla kibiców okazał się Yunus Musah.

Były zawodnik Valencii, który w 2023 roku trafił do Milanu za 20 milionów euro, nie prezentuje najlepszej formy. Podczas ostatniego spotkania w 52. minucie opuścił boisko, zastąpił go Joao Felix i został pożegnany gwizdami. Kibice od dawna krytykują jego grę.

Mimo to władze Rossoneri nadal wierzą w potencjał amerykańskiego pomocnika. Uważają, że jego warunki fizyczne idealnie pasują do Premier League i wciąż ma pole do rozwoju. Jednak klub zdaje sobie sprawę, że Musah musi poprawić swoją grę, jeśli chce pozostać w zespole. Milan nie rozważy jego sprzedaży za mniej niż 30 milionów euro, ale jeśli zawodnik nie przekona do siebie kibiców, jego przygoda z Mediolanem może zakończyć się szybciej, niż zakładano.

W bieżącym sezonie 22-letni pomocnik wystąpił w 35 meczach i zanotował dwie asysty. Wychowanek Arsenalu w przeszłości przez kilka lat występował w Valencii, gdzie rozegrał 108 spotkań, w których strzelił pięć bramek i zanotował trzy asysty. Od transferu do Milanu zagrał 75 meczów.

