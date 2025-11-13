Milan chce pozyskać zawodnika Liverpoolu. Możliwy transfer z Premier League

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Joe Gomez przymierzany do Milanu

AC Milan zajmuje obecnie trzecią pozycję w tabeli Serie A. Przed listopadową przerwą reprezentacyjną drużyna Massimiliano Allegriego zremisowała z Parmą (2:2), choć prowadziła już dwoma bramkami. Włoskie media coraz częściej podkreślają potrzebę przebudowy defensywy Rossonerich, a na liście życzeń znalazł się Joe Gomez, obrońca Liverpoolu, który może wkrótce zmienić barwy klubowe.

Według doniesień „Corriere dello Sport”, Rossoneri są poważnie zainteresowani pozyskaniem 28-letniego Anglika i mają rozpocząć negocjacje w sprawie transferu. Gomez nie ma pewnego miejsca w składzie mistrza Anglii pod wodzą Arne Slota. Na tym etapie kariery priorytetem dla Gomeza jest regularna gra, dlatego przenosiny do Serie A mogą okazać się dla niego idealnym rozwiązaniem.

Sprzedaż 28-latka w styczniu nie będzie dla Liverpoolu łatwa. The Reds borykają się z ograniczoną głębią w defensywie, a strata wszechstronnego zawodnika może okazać się ryzykowna. Klub może zdecydować się zatrzymać Gomeza do końca sezonu, a dopiero latem umożliwić jego odejście.

Kontrakt Gomeza na Anfield obowiązuje do czerwca 2027 roku, a jego ewentualne zimowe odejście będzie zależało również od tego, czy klub zdoła zakontraktować nowego środkowego obrońcę. Co ciekawe, Liverpool oczekuje za niego około 15 milionów euro, co w kontekście jakości i doświadczenia zawodnika może okazać się rozsądną inwestycją dla Milanu.