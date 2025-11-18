Milan chce pozyskać nowego bramkarza. Możliwy transfer z Premier League

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Illan Meslier na celowniku Milanu

AC Milan zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Serie A. Drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego straciła dziewięć goli w 11 meczach. W bramce regularnie występuje Mike Maignan, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2026 roku. Coraz więcej wskazuje na to, że francuski golkiper może pożegnać się z San Siro, a władze klubu już rozglądają się za nowym bramkarzem, który zastąpi 30-latka.

Według „Tuttosport”, jednym z kandydatów jest Illan Meslier z Leeds United. 25-letni Francuz obecnie pełni rolę rezerwowego w zespole Premier League i może zdecydować się na zmianę otoczenia. W ubiegłym sezonie Meslier był podstawowym zawodnikiem angielskiego klub, z którym awansował do angielskiej elity. Co ciekawe, jego nazwisko pojawia się także w orbicie zainteresowań Interu Mediolan.

Meslier dołączył do Leeds w sierpniu 2019 roku z Lorient, początkowo na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 6,5 mln euro. Obecny kontrakt Francuza obowiązuje do czerwca 2026 roku, a jego wartość rynkowa według Transfermarkt.de wynosi 14 mln euro.

Włoski gigant może sięgnąć po Mesliera już w zimowym oknie transferowym. Francuski bramkarz miałby czas, by dostosować się do wymagań Serie A przez najbliższe pół roku, zanim wskoczy między słupki Milanu. 25-latek w przeszłości reprezentował Francję w młodzieżowych kategoriach wiekowych.