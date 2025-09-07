Milan chce defensora z La Liga. Musi przygotować 20 mln euro

Arnau Martinez znalazł się w kręgu zainteresowań Milanu, który zimą planuje wzmocnić prawą stronę obrony. Według "Tuttosport" Hiszpan może być głównym celem Rossonerich w styczniowym oknie transferowym.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Arnau Martinez głównym kandydatem do wzmocnienia Milanu

Milan zakończył letnie mercato z kilkoma niedomkniętymi tematami. Jednym z nich jest brak wzmocnienia na prawej stronie obrony. Massimiliano Allegri zmuszony był dostosować system do dostępnych piłkarzy i postawił na 3-5-2, w którym Alexis Saelemaekers pełni rolę wahadłowego. To jednak rozwiązanie tymczasowe, bo trener wciąż oczekuje klasycznego bocznego obrońcy.

Według „Tuttosport” największą uwagę przyciąga Arnau Martinez z Girony. Hiszpan ma już na koncie blisko 170 występów w barwach swojego klubu. Zdobył 9 bramek i zanotował 18 asyst, co pokazuje jego ofensywne inklinacje. Jego mocne strony to dynamika, gra na całej długości boiska i doświadczenie międzynarodowe, które zdobył w Lidze Mistrzów i młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii.

Latem Girona nie zdecydowała się na jego sprzedaż, ponieważ straciła już Miguela Gutierreza, który odszedł do Napoli. Zainteresowanie Martinezem wykazywał jednak nie tylko Milan. Na radarze ma go także między innymi Juventus. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, a kwota odstępnego wynosi 14 milionów euro. Klub jednak wycenił go wyżej, na 15–20 milionów.

Rossoneri liczą, że zimą uda się dopiąć transfer. Allegri uważa, że pozyskanie Martineza pozwoliłoby mu wrócić do ustawienia z czwórką obrońców, które lepiej odpowiada filozofii drużyny. Zimą Milan może więc mocno ruszyć po młodego Hiszpana, aby wzmocnić skład na drugą część sezonu i poprawić swoje szanse w walce o najwyższe cele.

