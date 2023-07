Christian Pulisić rozpoczął swoje testy medyczne przed transferem do AC Milan. Reprezentant Stanów Zjednoczonych ma trafić do ekipy z Serie A, mając wzmocnić pomoc 19-krotnych mistrzów Serie A.

fot. Imago / Stefano Porta / LaPresse Na zdjęciu: Christian Pulisić

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce nowym zawodnikiem AC Milan zostanie Christian Pulisić

Amerykanin przybył już do Włoch i zaczął testy medyczne

Zawodnik ma poprawić siłe ofensywną Rossonerich

Pulisić wzmocni Milan

Christian Pulisić to zawodnik, który w środę rano wylądował na lotnisku Linate w Mediolanie. Tuż po przylocie do Włoch piłkarz Chelsea zamienił kilka zdań z wyczekującymi go dziennikarzami.

– Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że tu jestem. Milan to historyczny i legendarny klub, będę starał się tutaj zdobywać tytuły – powiedział Amerykanin, odpowiadając na pytanie, dlaczego zdecydował się dołączyć do ekipy z San Siro.

Wiadomo, że Pulisić miał też ofertę z Olympique Lyon. Ostatecznie jednak bardziej przypadła mu do gustu propozycja z klubu z Serie A.

Według mediolańskiego korespondenta Sky Sport Italia – Peppe Di Stefano, zawodnik prawdopodobnie będzie grał w szeregach Rossonerich w koszulce z numerem 11 lub 22, która w przeszłości należała do brazylijskiej legendy Kaki.

