Piłkarz Milanu sprzeciwił się transferowi. Chce trafić do innego klubu

Gianluca Di Marzio donosi, że Fode Ballo-Toure z Milanu sprzeciwił się przeprowadzce do Bologni. Senegalczyk chciałby wrócić do Francji, gdzie ma szanse reprezentować barwy OGC Nice.

IMAGO / ZUMA Press Na zdjęciu: Fode Ballo-Toure

Milan uzgodnił warunki wypożyczenia Fode Ballo-Toure do Bologni

Jednak senegalski defensor sprzeciwił się temu kierunkowi

Zawodnik chce powrotu do Francji, gdzie mógłby trafić do OGC Nice

Bolonia go nie interesuje. Fode Ballo-Toure chce do Nicei

Z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio wynika, że uzgodniony transfer Fode Ballo-Toure do Bologni prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Senegalczyk sprzeciwił się Milanowi w sprawie tego kierunku. Interesuje go tylko powrót do Francji, gdzie mógłby trafić do OGC Nice.

Bologna była pozytywnie nastawiona na przybycie Fode Ballo-Toure. Senegalczyk miałby dość łatwą drogę do podstawowego składu i odbudowy swojej pozycji w Italii. Jednak 26-latek woli powrotu do ojczyzny, w której stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Na szczęście dla niego faktycznie pojawiło się zainteresowanie ze strony Nicei.

Fode Ballo-Toure w minionej kampanii rozegrał 10 spotkań na poziomie Serie A w koszulce Milanu. W tym czasie udało mu się nawet raz wpisać na listę strzelców. A miało to miejsce w ważnym spotkaniu przeciwko Empoli.

Sprawdź także: Francuska perełka ma zostać w Ligue 1 na kolejny sezon