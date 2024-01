IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Aleix Garcia

Aleix Garcia sam rozpoczął flirt z FC Barceloną. Teraz mistrzowie Hiszpanii wytypowali go jako idealne zimowe wzmocnienie

Klauzula odstępnego w kontrakcie pomocnika nie przekroczy 20 milionów euro

Michel twierdzi jednak, że 26-latek zostanie w swojej obecnej drużynie

Aleix Garcia ma dylemat. “Mam przeczucie, że z nami zostanie”

W ostatnich dniach pojawiło się sporo doniesień na temat ewentualnego transferu Aleixa Garcii do FC Barcelony. Jeden z liderów Girony FC tuż przed niedawnym starciem z mistrzami Hiszpanii (4:2) przyznał, że chciałby kiedyś grać w jej barwach. Ta wypowiedź rozpoczęła efekt domina. Swojego podopiecznego zrugał trener Michel, ale piłkarz osiągnął zamierzony cel. Blaugrana rozważa go bowiem jako najlepsze możliwe wzmocnienie podczas zimowego okienka transferowego. Po pierwsze, środkowy pomocnik prezentuje znakomitą dyspozycję w barwach rewelacji rundy jesiennej La Ligi. Ponadto ma zaledwie 27 lat i byłby do wyciągnięcia za relatywnie niewielką kwotę. Część hiszpańskich mediów donosi o klauzuli w wysokości 12 milionów euro, zaś inne źródła mówią o 20 milionach euro. Choć Duma Katalonii nadal znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, sprowadzenie Garcii jest możliwe. Tym bardziej, że niedawno Joan Laporta wybrał się do Dubaju, szukając nowych źródeł finansowych. Swoje zdanie na temat możliwego transferu wyraził Michel.

– Wydaje mi się, że Aleix nie odejdzie. Jeśli jednak do tego dojdzie, bolałoby mnie to nie z powodu jednej czy drugiej drużyny, ale dlatego, że opuściłby nas. Nie chodzi o rywalizację, nie jesteśmy przecież na poziomie Barcelony, ale chcemy się rozwijać. Żeby dalej to robić, potrzebujemy graczy pokroju Aleixa. Mam jednak wrażenie, że pozostanie – powiedział na konferencji szkoleniowiec Girony.

Garcia rozegrał w tym sezonie już 18 spotkań w La Lidze. Zanotował w nich trzy bramki i cztery asysty.

