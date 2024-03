fot. PressFocus Na zdjęciu: Kenneth Zohore

Nieco ponad pół roku spędził Kenneth Zohore w Śląsku Wrocław

30-latek w środę 6 marca 2024 roku rozwiązała za porozumieniem stron kontrakt z Wojskowymi

Zawodnik w ekipie z Tarczyński Arena wystąpił łącznie w siedmiu meczach

Śląsk Wrocław rozstał się z Kennethem Zohore

Śląsk Wrocław pozyskał Kennetha Zohore’a w lipcu minionego roku. Kontrakt zawodnika obowiązywał do końca czerwca tego roku. W związku z tym, że zawodnik nie należał jednak do pierwszoplanowych postaci w zespole Wojskowych, to pojawiały się sugestie, że piłkarz może zakończyć współpracę z klubem. W środę 6 marca pojawił się natomiast oficjalny komunikat na stronie internetowej lidera PKO Ekstraklasy o tym, że 30-latel rozstał się z klubem.

“Kenneth Zohore odchodzi ze Śląska. Kontrakt duńskiego napastnika z wrocławskim klubem został rozwiązany za porozumieniem stron” – napisano w komunikacie opublikowanym na profilu Śląska na platformie X.

Zohore w tej kampanii wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach. Spędził na boisku 204 minuty.