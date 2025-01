Messi i Ronaldo zastanawiają się nad przyszłością. Oto możliwy scenariusz

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Messi i Ronaldo

Romano skomentował przyszłość Messiego i Ronaldo

Lionel Messi ma ważny kontrakt z Interem Miami do grudnia 2025 roku. Jednak już teraz pojawiają się informacje dotyczące jego przyszłości. Jakiś czas temu Gaston Edul przekazał, że istnieje szansa, iż kontrakt zostanie przedłużony do mundialu w 2026 roku. Na razie nie są to potwierdzone doniesienia i wiele może jeszcze się zmienić, ale jest to jeden z bardziej prawdopodobnych scenariuszów.

Jednocześnie kontrakt Cristiano Ronaldo z Al-Nassr wygasa w czerwcu. W światowych mediach pojawiły się spekulacje, jakoby Portugalczyk był niezadowolony ze swojej sytuacji w saudyjskim klubie i rozważał odejście z klubu, a jedną z możliwości było przeniesienie do Al-Hilal, bowiem ewentualny powrót do Europy jest mało prawdopodobny. Jednak istnieje również duże prawdopodobieństwo, że Ronaldo będzie kontynuował karierę w dotychczasowej drużynie, a przynajmniej omówi taką możliwość.

Do przyszłości obu gwiazd futbolu odniósł się Fabrizio Romano. – Lionel Messi negocjować będzie nowy kontrakt z Inter Miami. Cristiano Ronaldo zrobi to samo z Al Nassr. Oba umowy wygasają w 2025 roku, i będzie fascynujące zobaczyć, jakie decyzje podejmą – przekazał. Wiele wskazuje na to, że nie należy spodziewać się szybkich decyzji, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą nadejść dopiero za kilka miesięcy.

