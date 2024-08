PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay łączony z Rayo Vallecano

Sezon 2023/2024 nie był udany dla Memphisa Depaya, co poskutkowało nieprzedłużeniem umowy z Atletico Madryt. Od 30 czerwca 2024 roku Holender jest bez klubu i aktualnie stara się znaleźć nową drużynę. W ostatnich tygodniach skrzydłowy był łączony przede wszystkim z tureckimi klubami.

Najnowsze informacje o przyszłości Depaya przekazał serwis Fichajes. Według dziennikarzy tego portalu reprezentant Holandii może zasilić szeregi Rayo Vallecano. Madrycki klub obchodzi swoje stulecie i w związku z tym planuje stworzenie dużo silniejszej drużyny.

Memphis miałby stworzyć fantastyczny duet z Jamesem Rodriguezem, który jest o krok od przenosin do Rayo. Takie informacje przekazał Fabrizio Romano, a więc można się spodziewać, że w najbliższych dniach Kolumbijczyk rzeczywiście stanie się bohaterem nieoczekiwanego transferu.

Ostatnie lata dla Memphisa Depaya to nieustanna tułaczka po czołowych klubach Europy. Najpierw w 2015 roku zawodnik trafił z PSV Eindhoven do Manchesteru United, dwa lata później został sprzedany do Olympique’u Lyon, a następnie grał w Barcelonie i ostatnio w Atletico Madryt. We wszystkich tych ekipach Holender miał przebłyski talentu, ale nie potrafił utrzymać regularności.

