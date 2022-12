PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Po odejściu Cristiano Ronaldo z Manchesteru United, media wciąż przekazują nowe informacje o potencjalnych następcach Portugalczyka na Old Trafford. Według The Mirror Czerwone Diabły obserwują pięciu zawodników.

Manchester United obserwuje potencjalnych następców Cristiano Ronaldo

Według The Mirror jest pięciu kandydatów do zastąpienia Portugalczyka

Cody Gakpo pozostaje celem numer jeden

Erik ten Hag obserwuje następców Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo w listopadzie rozstał się z Manchesterem United. Obie strony rozwiązały kontrakt za porozumieniem, co było następstwem głośnego wywiadu Portugalczyka dla Piersa Morgana. Napastnik już od lata dążył do opuszczenia klubu z Old Trafford. Wobec tego brytyjskie media pokusiły się o wytypowanie piątki kandydatów do zastąpienia Ronaldo w United.

Niezmiennie celem numer jeden Erika ten Haga oraz Czerwonych Diabłów pozostaje Cody Gakpo. Holenderski napastnik błyszczy na mundialu w Katarze, a łączony z transferem do Manchesteru United jest już od lata.

Kolejnym kandydatem jest Joao Felix. W ostatnim czasie sporo mówi się, że Portugalczyk po sezonie opuści Atletico Madryt. Młody zawodnik nigdy nie spełnił w Madrycie pokładanych w nim nadziei po rekordowym transferze z Benfiki Lizbona i wszystko wskazuje na to, że jego czas na Wanda Metropolitano dobiega końca, również ze względu na nienajlepsze relacje z Diego Simeone.

Następnym zawodnikiem pojawiającym się w kręgu zainteresowań Erika ten Haga jest Rafael Leao, który strzelił 14 bramek dla Milanu w zeszłym sezonie i już zanotował siedem goli w 20 występach w tej kampanii. Cena może okazać się nieco wygórowana, ale podziw United dla tego zawodnika jest wyraźny.

Wśród potencjalnych następców Ronaldo jest jeszcze jeden Portugalczyk. To Goncalo Ramos, który błyszczy w Benfice Lizbona oraz podczas tegorocznego mundialu. Ostatnią opcją i zarazem najmniej prawdopodobną jest Mohammed Kudus, z którym Ten Hag pracował już w Ajaxie Amsterdam. Napastnik reprezentacji Ghany rozgrywa bardzo dobry sezon, a ponadto zdobył rozgłos po świetnych występach na mundialu.

