Pogba pożegnał się z kolegami i opuścił grupę na WhatsUpp

Brytyjskie media informują, że los Paula Pogby w Manchesterze jest już przesądzony. Francuz niemal na pewno pożegna się latem z Old Trafford i jako wolny zawodnik zmieni klub. Nowym pracodawcą pomocnika ma zostać Real Madryt lub Paris Saint-Germain.

Pogba pożegnał się z kolegami z Manchesteru United

Francuz miał także opuścić grupę piłkarzy Czerwonych Diabłów na WhastUpp

Pomocnik ma trafić do Realu Madryt

Pogba odchodzi z Manchesteru United

Francuz rozegrał już swój ostatni mecz w barwach Czerwonych Diabłów. Ralf Rangnick potwierdził, że Pogba będzie nieobecny do końca sezonu po tym, jak doznał kontuzji na początku przegranej 0:4 z Liverpoolem w zeszły wtorek. Niemiec przyznał, że nie spodziewa się, iż pomocnik przedłuży kontrakt. 29-latek będzie wolnym zawodnikiem po zakończeniu sezonu.

Według angielskiej prasy Pogba powiedział swoim kolegom z Manchesteru United, że odchodzi tego lata, a nawet podobno opuścił grupę WhatsApp, z której korzysta drużyna, aby pozostać w kontakcie.

Pogba, który powrócił do United z Juventusu w 2016 roku, prawdopodobnie ​​dołączy do Realu Madryt lub Paris Saint-Germain w ramach bezpłatnego transferu. Królewscy na tej samej zasadzie podpisali kontrakt z Davidem Alabą z Bayernu Monachium w zeszłym roku, a tego lata zamierzają zrobić to samo z Kylianem Mbappe (PSG) i Antonio Rudigerem (Chelsea). Pomocnik Manchesteru United ma być kolejnym, który wpasuje się w tą politykę Los Blancos.

Pogba i jego agent, Mino Raiola, wielokrotnie rozmawiali o perspektywie odejścia pomocnika z United w trakcie swojej kariery na Old Trafford, a relacje gracza z fanami Czerwonych Diabłów pogorszyły się w ostatnim czasie. Chociaż ostateczny jeszcze nic nie zostało potwierdzone, jasne jest, że mistrz świata z 2018 roku nie będzie graczem United w przyszłym sezonie.

Francuz jest sfrustrowany sytuacją w Manchesterze United

Francuz ujawnił swoje frustrację z powodu sytuacji w United w marcu, deklarując, że „wcale nie jest zadowolony” z osiągnięć klubu, odkąd dołączył do drużyny, a obecny sezon nazwał „martwym”. Pogba porównał także grę w klubie do sytuacji w reprezentacji Les Blues. – Z Francją to proste: gram i gram na swojej pozycji. Znam swoją rolę, czuję pewność trenera i piłkarzy. To normalne, że widzę różnicę w Manchesterze United, ponieważ trudno jest być spójnym, gdy często zmieniasz swoje stanowisko, styl gry lub partnerów… czy naprawdę mam jakąś rolę? Zadaję sobie to pytanie, ale nie mam odpowiedzi – stwierdził pomocnik.

Pogba napisał w mediach społecznościowych podczas porażki United 1:3 z Arsenalem, że jest sfrustrowany swoją nieobecnością w tym pojedynku. – Jestem zły, że nie będę w stanie pomóc zespołowi w dzisiejszym meczu. Będę pracował jeszcze ciężej, aby wrócić silniejszy i mam nadzieję, że przed końcem sezonu. To jeszcze nie koniec. Dziękuję wszystkim za wsparcie!

Słowa Francuza nie pasują do słów Ralfa Rangnicka, który stwierdził, że Paul Pogba w tym sezonie już nie zagra, a ponadto dodał: – Najprawdopodobniej nie będzie go już tutaj w przyszłym sezonie. Nie wiem, być może nie chciał przedłużyć kontraktu – przyznał menedżer United. Kto ma rację przekonamy się już w najbliższych tygodniach. Obecnie nic nie jest przesądzone, choć wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie nie będziemy już oglądali Pogby na Old Trafford.

