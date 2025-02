Media: Leo Messi coraz bliżej wielkiego powrotu. Sensacja wisi w powietrzu

Leo Messi ma niebawem wrócić do FC Barcelony. Jak przekonuje Alex Candal z serwisu DIRECTV Sports, marzeniem Argentyńczyka jest gra na odnowionym Camp Nou.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Media: Leo Messi wróci do FC Barcelony

Leo Messi ma kontrakt z Interem Miami do 31 grudnia 2025 roku. Ten fakt sprawia, że w mediach powoli zaczynają narastać plotki o przyszłości Argentyńczyka. Według doniesień serwisu DIRECTV Sports celem gwiazdora ma być powrót do FC Barcelony, ponieważ chciałby on zakończyć karierę na świeżo wyremontowanym Camp Nou.

Do transferu mogłoby dojść latem, jeśli Barcelona dogada się z Interem Miami lub zimą, gdy kontrakt piłkarza wygaśnie. Wielki powrót byłby jednocześnie świetną okazją dla Messiego do przygotowania się do mistrzostw świata 2026, na których gwiazdor zapewne wystąpi.

Istnieje jednak również inna opcja, o której informowaliśmy w styczniu. Leo Messi ponoć ma ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata i mogłoby się wydawać, że jeśli wyrazi zgodę, to zamknie sobie drzwi do powrotu do Barcelony. Jednak nic bardziej mylnego.

W przypadku odnowienia umowy Messi będzie miał możliwość skorzystania z klauzuli umożliwiającej wypożyczenie go do innego klubu w czasie przerwy ligowej między listopadem a marcem. Oczywiście kluby mogłyby się dogadać na dłuższy pobyt Argentyńczyka, aby mógł on zakończyć sezon w Europie.

Przykłady innych piłkarzy, jak Thierry Henry czy Zlatan Ibrahimović, którzy wracali do swoich dawnych klubów na takich warunkach, pokazują, że ten scenariusz ma realne podstawy.