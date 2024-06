Media: Jakub Moder może zmienić klub wewnątrz Premier League! Transfer o krok

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Reprezentant Polski zmieni klub wewnątrz Premier League?

Jakub Moder w trakcie sezonu 2023/2024 wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej bardzo poważną kontuzją. Zaliczył dla Brighton dziewiętnaście spotkań, konsekwentnie walcząc o uznanie Roberto De Zerbiego. Zapracował również na powołanie do reprezentacji Polski. Na Euro 2024 wystąpił we wszystkich trzech grupowych meczach, w tym przeciwko Francji od pierwszej minuty.

Media od pewnego czasu sugerowały, że przyszłość polskiego pomocnika wcale nie jest wyjaśniona. Teraz więcej szczegółowych informacji podał Tomasz Włodarczyk. Moder ma być bowiem bliski transferu wewnątrz Premier League. Od przyszłego sezonu może grać dla Leicester City, które dopiero co wywalczyło awans z Championship.

Przenosiny 25-latka do beniaminka miałyby być częścią większej transakcji. Brighton poważnie interesuje się bowiem sprowadzeniem Kierana Dewsburry-Halla. Zaoferowano Modera, który miałby zmienić barwy klubowe.

Teraz wszystko w rękach Leicester City oraz samego Dewsburry-Halla. Do walki o środkowego pomocnika włączyła się także Chelsea. Były trener Lisów, który został teraz opiekunem The Blues, chciałby ponownie mieć Anglika w swoich szeregach. Na Stamford Bridge oczywiście nie mógłby jednak liczyć na tak regularną grę, jak w przypadku transferu do Brighton. Co ciekawe, przeprowadzka Modera do Leicester City będzie możliwa nawet, jeśli Dewsburry-Hall finalnie dołączy do Chelsea.