Brytyjski The Athletic informuje, że Chelsea rezygnuje ze starań o Cristiano Ronaldo, który miałby zastąpić Romelu Lukaku. Wcześniej pojawiały się informacje, że menedżer The Blues nie chce Portugalczyka w swoim zespole.

The Athletic twierdzi, że Chelsea nie kupi Cristiano Ronaldo

Portugalczyk był łączony z The Blues po tym, jak zapowiedział, że chce odejść z Old Trafford

Przeciwny transferowi Ronaldo miałby Thomas Tuchel

Cristiano Ronaldo wciąż bez perspektyw na przyszłość

Nowy współwłaściciel Chelsea Todd Boehly spotkał się w zeszłym miesiącu z agentem Ronaldo Jorge Mendesem w Portugalii, a możliwość transferu napastnika była jednym z wielu omawianych tematów.

Spekulacje na temat możliwego przejścia na Stamford Bridge wzrosły po tym, jak 37-latek dał jasno do zrozumienia Manchesterowi United, że chce odejść do klubu Ligi Mistrzów. Nie pojechał też z resztą drużyny na przedsezonowy obóz, powołując się na „powody rodzinne”.

Chelsea z kolei pozwoliła Lukaku, który zeszłego lata był bohaterem rekordowego transferu, na powrót do Interu Mediolan. Belg wrócił kilkanaście dni temu na San Siro w ramach wypożyczenia. Ta transakcja tylko spotęgowała medialne spekulacje o przejściu Cristiano Ronaldo do The Blues.

Jednak według The Athletic, Chelsea nie będzie zabiegała o reprezentanta Portugalii, który w zeszłym sezonie strzelił 24 gole dla Manchesteru United. The Blues definitywnie rezygnują z tego transferu.

W tym tygodniu oficjalnie został ogłoszony transfer Raheema Sterlinga, blisko klubu jest też Koulibaly i Nathan Ake. Chelsea pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami, ale Portugalczyk nie będzie jednym z nich. Wcześniej media donosiły, że Cristiano Ronaldo na Stamford Bridge nie chce Thomas Tuchel twierdząc, że charakterystyka napastnika United nie pasuje do wizji niemieckiego menedżera.

