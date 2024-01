IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe od lat łączony jest z opuszczeniem PSG

Francuza pragnie zakontraktować Real Madryt

Javier Tebas uważa, że jest duża szansa na przenosiny Francuza do La Liga

Tebas ocenił szansę na transfer Mbappe do Realu Madryt

Kylian Mbappe ma kontrakt z PSG ważny do 30 czerwca tego roku. Na Francuza od kilku sezonów czeka Real Madryt. Gwiazdor paryżan mógłby latem przenieść się do stolicy Hiszpanii jako wolny zawodnik. Czy tym razem dojdzie do transferowego hitu?

– Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Mbappe trafi do Realu Madryt. Ponad 50% – ocenił szef La Liga, Javier Tebas. Z perspektywy ligi hiszpańskiej oznaczałoby to spory wzrost zainteresowania tymi rozgrywkami. Javier Tebas doprecyzował jednak, że to nie zakulisowa wiedza, a jego opinia.

– To osobista opinia… to zależy od Realu Madryt, to oni podejmą decyzję – dodał sternik La Liga. Real Madryt jest zainteresowany transferem Mbappe, ale na swojej liście ma wiele gwiazd światowej piłki.