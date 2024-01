IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kontrakt Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain wygasa po sezonie, co sprawia, że wokół przyszłości francuskiego gwiazdora pojawia się mnóstwo spekulacji. Wciąż nie ma pewności, czy napastnik zdecyduje się pozostać w Paryżu.

Media z kolei często informują na temat możliwego transferu Mbappe do Realu Madryt. Saga trwa już od wielu miesięcy i tak naprawdę trudno przewidzieć, jaki będzie jej finał ze względu na liczne sprzeczne doniesienia.

Mbappe rzadko zabiera głos w sprawie swojej przyszłości, ale tym razem powiedział kilka słów po meczu Paris Saint-Germain z Toulousą w starciu o Superpuchar Francji. – Nie podjąłem decyzji, ale mamy porozumienie z prezydentem Al Khelaifim, więc oznacza to, że wszystkie strony są chronione. Koncentrujemy się na zespole, a nie na mojej sytuacji. W 2022 roku decyzję podjąłem dopiero w maju. Jeśli będę wiedział, co chcę zrobić to nie będę przeciągał decyzji w czasie. To nie miałoby żadnego sensu – przyznał napastnik cytowany przez Fabrizio Romano.

