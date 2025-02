Górnik będzie miał nowego obrońcę. Transakcja na finiszu

Matus Kmet zostanie wypożyczony z Minnesoty United do Górnika Zabrze. Prawy obrońca w środę przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze kontrakt z ekstraklasowym klubem - podaje Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Matus Kmet wzmocni szeregi Górnika Zabrze

Wczorajszego wieczoru Piotr Koźmiński poinformował na łamach portalu “Goal.pl”, że Matus Kmet wzbudził zainteresowanie Górnika Zabrze. Wszystko wskazuje na to, że ten transfer jest już na ostatniej prostej i ostatecznie dojdzie do skutku. Wieści w tej sprawie zaktualizował bowiem Tomasz Włodarczyk z serwisu “Meczyki.pl”. Zdaniem wspomnianego dziennikarza prawy obrońca w najbliższą środę (5 lutego) przejdzie niezbędne testy medyczne przed przeprowadzką do Polski.

24-letni Słowak dołączy do drużyny Trójkolorowych na podstawie półrocznego wypożyczenia z Minnesoty United. Ponadto Górnik Zabrze zapewni sobie opcję wykupu, której kwota ma być na tyle atrakcyjna, że ekstraklasowy klub będzie w stanie ją aktywować, o ile zawodnik spełni oczekiwania w zespole prowadzonym przez Jana Urbana. Boczny defensor przed przenosinami do Major League Soccer grał w dwóch rodzimych ekipach – AS Trenczyn oraz MFK Ruzomberok.

Dotychczas Matus Kmet nie otrzymał poważnej szansy w rozgrywakch MLS, a na murawach słowackiej ligi rozegrał łącznie 82 mecze, strzelił 6 goli i zaliczył 16 asyst.

Tym samym Górnik Zabrze dokona trzeciego wzmocnienia składu podczas zimowego okienka. Wcześniej na Roosevelta trafili Sondre Liseth (27-letni norweski ofensywny pomocnik) oraz Abbati Abdullahi (19-letni nigeryjski skrzydłowy). Warto dodać, że szeregi drużyny z PKO BP Ekstraklasy mogą zasilić również Ousmane Sow i Filip Prebsl.