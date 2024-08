Mats Hummels to jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Niemiec i kilku innych znanych zawodników nie mają obecnie klubu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Hummels, Ramos, Rabiot i inni. Oni nie mają klubu

Po zakończeniu sezonu 2023/2024 wielu zawodników zdecydowało się nie przedłużać kontraktu. Niektórym cenionym piłkarzom nadal nie udało się znaleźć klubu, co przyczynia się do powstawania kolejnych plotek. Jedną z tych gwiazd jest Mats Hummels, który ostatnio był łączony z transferem do takich drużyn jak m.in. Brighton oraz Mallorca.

Były obrońca Borussii Dortmund to oczywiście znane nazwisko, ale inne również robią ogromne wrażenie. Przede wszystkim trzeba tutaj wymienić Sergio Ramosa, który odszedł z Sevilli. Hiszpan rzekomo rozpoczął rozmowy z klubami z Arabii Saudyjskiej, co oznacza, że na koniec kariery planuje pokaźny zarobek.

Kto jeszcze nie ma klubu? Z tego szerokiego grona warto wskazać takich zawodników jak: Memphis Depay, Anthony Martial, Adrien Rabiot, Mario Hermoso, Marcos Alonso, Keylor Navas, Dele Alli oraz Iker Muniain.

Wszyscy ci piłkarze budzą duże zainteresowanie, ale nadal brakuje konkretów. Odpowiedni dobór klubu na zaawansowanym etapie kariery jest na pewno trudną sprawą, bo pod uwagę trzeba brać różne czynniki. Podstawowym są regularne występy, a ponadto istotną kwestią jest wspomniana już pensja, która pozwoli na zabezpieczenie się na kolejne lata po przejściu na sportową emeryturę.

