Man United bliski pozyskania napastnika. Osiągnięto porozumienie

Manchester United osiągnął ustne porozumienie z Matheusem Cunhą co do warunków kontraktu indywidualnego - poinformował Matteo Moretto z portalu Relevo.com. Wygląda na to, że gwiazdor Wolverhampton Wanderers wyląduje na Old Trafford.

Matheus Cunha coraz bliżej Manchesteru United

Podczas najbliższego letniego okienka transferowego Manchester United najprawdopodobniej pozbędzie się zarówno Rasmusa Hojlunda, jak i Joshuy Zirkzee. Zawodnicy pochodzący odpowiednio z Danii oraz Holandii nie przekonali bowiem do siebie szkoleniowca drużyny Czerwonych Diabłów – Rubena Amorima. Dlatego klub z Old Trafford będzie dążył do pozyskania nowego napastnika, a nawet rozpoczął już konkretne prace nad poważnym wzmocnieniem swojej formacji ofensywnej.

Mianowicie, Manchester United jest w stałym kontakcie z Matheusem Cunhą i jego agentami, z którymi właśnie osiągnął ustne porozumienie co do warunków kontraktu indywidualnego – poinformował w niedzielne popołudnie Matteo Moretto z portalu “Relevo.com”. Czerwone Diabły planują aktywować klauzulę odstępnego, która znajduje się w umowie atakującego z Wolverhampton Wanderers. Wynosi ona 62-64 miliony funtów, więc włodarze angielskiego giganta sięgną głęboko do kieszeni.

Zatem wszystko wskazuje na to, że Matheus Cunha będzie kontynuował swoją karierę na Old Trafford. 25-latek z powodzeniem występuje w barwach drużyny Wolves od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atletico Madryt. Na początku napastnik grał dla Wolverhampton Wanderers na podstawie wypożyczenia, a pół roku później został wykupiony za 50 milionów euro. W obecnym sezonie trzynastokrotny reprezentant Brazylii rozegrał 32 mecze, strzelił 17 goli i zaliczył 6 asyst, będąc czołową postacią ekipy Wilków.