Newcastle United przygląda się gwiazdce ligowego rywala

Na zdjęciu: Eddie Howe - trener Newcastle United

Mateus Mane przykuł uwagę Newcastle United

Newcastle United rozczarowuje w obecnym sezonie Premier League. Drużyna Srok ma aktualnie na swoim koncie tylko 29 punktów i zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy, co wyraźnie odbiega od oczekiwań kibiców oraz władz klubu. W związku z tym niewykluczona jest przebudowa składu w zimowym lub letnim okienku transferowym, a Newcastle może spróbować osłabić jednego ze swoich ligowych rywali.

Jak podaje we wtorkowy wieczór brytyjski dziennik „Daily Mail”, na radarze działaczy ze St James’ Park znalazł się napastnik Wolverhampton Wanderers – Mateus Mane. 18-letni Anglik, urodzony w Portugalii, zadebiutował w Premier League w poprzedniej kampanii. Więcej okazji do gry otrzymał jednak dopiero w aktualnym sezonie, w którym strzelił swojego pierwszego ligowego gola, zwracając uwagę skautów m.in. Newcastle United.

Mateus Mane, który prawdopodobnie opuści zespół Wilków w przypadku relegacji, uchodzi za bardzo atrakcyjny cel transferowy. Włodarze Wolverhampton Wanderers mogliby zarobić na sprzedaży młodzieżowego reprezentanta Anglii co najmniej kilkanaście milionów euro. Zdolny snajper jest wychowankiem FC Barreirense Formacao, później szkolił się w akademii Rochdale AFC, a do obecnego klubu przeszedł na początku 2024 roku.