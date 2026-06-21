Liverpool walczy z Barceloną o zdolnego stopera. Gra na mistrzostwach świata

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lucas Herrington

Lucas Herrington na celowniku europejskich gigantów

Lucas Herrington otrzymał powołanie do reprezentacji Australii na mistrzostwa świata 2026. Choć jak dotąd nie pojawił się na murawie podczas turnieju, sam udział w tak prestiżowej imprezie stanowi dla niego niezwykle cenne doświadczenie. Niewykluczone, że 18-letni stoper dostanie swoją szansę w ostatnim meczu fazy grupowej przeciwko Paragwajowi. Jeśli tak się stanie, młody defensor znajdzie się pod baczną obserwacją skautów czołowych europejskich klubów, którzy od dłuższego czasu śledzą jego rozwój i postępy.

Jak informuje brytyjski dziennik „Metro”, swoich przedstawicieli na spotkanie Australii z Paragwajem wyśle między innymi Liverpool. Gigant z Anfield Road jest zainteresowany pozyskaniem mierzącego 193 centymetry środkowego obrońcy, jednak nie będzie jedynym chętnym. Poważnym konkurentem w walce o podpis utalentowanego zawodnika pozostaje FC Barcelona. Kataloński potentat miał już nawet złożyć za niego pierwszą ofertę opiewającą na około pięć milionów euro, jednak została ona odrzucona przez Colorado Rapids, które nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim talentem.

Lucas Herrington, którego łączy się również z SSC Napoli, Milanem oraz Evertonem, występuje w amerykańskim zespole od stycznia 2026 roku. Wówczas przeniósł się do wspomnianego wyżej Colorado Rapids za mniej więcej 450 tysięcy euro z Brisbane Roar, gdzie rozpoczynał swoją piłkarską karierę. W minionym sezonie rozegrał 28 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do końca grudnia 2029 roku, co znacząco wzmacnia pozycję negocjacyjną obecnego pracodawcy piłkarza.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie