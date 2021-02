Źródło: The Sun

Juan Mata ma kontrakt z Manchesterem United ważny do końca czerwca tego roku. Niewykluczone zatem, że Hiszpan wkrótce zmieni barwy klubowe. Środki masowego przekazu sugerują, że doświadczonym pomocnikiem zainteresowane są trzy ekipy z Włoch.

Hiszpański pomocnik może zakończy angielski etap kariery

Juan Mata jest w szeregach Czerwonych Diabłów od 2014 roku. Hiszpański piłkarz trafił do Manchesteru United z Chelsea za blisko 45 milionów euro. Wcześniej bronił barw Valencii, do której dołączył z akademii piłkarskiej Realu Madryt.

Mata w zespole z Old Trafford rozegrał 267 spotkań, w których zdobył łącznie 50 bramek. Ponadto na koncie piłkarza jest też 47 asyst. W trakcie swojego pobytu w Man Utd były reprezentant Hiszpanii wygrał Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, czy Ligę Europy.

Giganci z Serie A chcą doświadczonego pomocnika

Tymczasem według najnowszych informacji The Sun chętne na pozyskanie Maty latem mają być trzy kluby z Serie A. W gronie zainteresowanych wymienia się takie ekipy jak: Inter Mediolan, Juventus, czy Romę.

Godne uwagi jest jednak to, że sternicy Man Utd mają możliwość przedłużenia umowy z piłkarzem o kolejne 12 miesięcy, na co pozwala klauzula zapisana w kontrakcie. Niemniej w powszechnej opinii jest to mało prawdopodobny scenariusz.

32-latek w tym sezonie wystąpił łącznie w 12 spotkaniach, strzelając w nich dwa gole. Ponadto na koncie zawodnika są trzy asysty. Mata w trakcie minionego weekendu w starciu przeciwko Newcastle United zagrał zaledwie przez dwie minuty.