Marsylia zdecydowała w sprawie Greenwooda. Jasne stanowisko

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood nietykalny w Olympique’u Marsylia

Mason Greenwood wzbudza ogromne zainteresowanie podczas letniego okienka transferowego. Po udanym sezonie w Olympique’u Marsylia, 23-letni Anglik znalazł się na radarze kilku europejskich gigantów. Według medialnych doniesień sytuację skrzydłowego uważnie monitorują m.in. Inter Mediolan, FC Barcelona oraz Liverpool. Zainteresowanie wyrażają także kluby z Arabii Saudyjskiej, gotowe wyłożyć na stół astronomiczne pieniądze. Mimo tego wszystko wskazuje na to, że Mason Greenwood pozostanie na kolejną kampanię we francuskiej ekipie.

Jak informuje bowiem tamtejsza gazeta „La Provence”, Olympique Marsylia nie ma zamiaru rozstawać się ze swoim gwiazdorem. Klub ze Stade Velodrome traktuje tego zawodnika jako nietykalnego i absolutnie kluczowego w układance trenera zespołu Olimpijczyków – Roberto De Zerbiego. Według wspomnianego dziennika żadne oferty – niezależnie od ich wysokości – nie będą nawet rozpatrywane. Działacze z Marsylii są przekonani, że Anglik odegra ogromną rolę w walce o wysokie cele w Ligue 1 oraz nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów, do której klub powraca po krótkiej przerwie.

Mason Greenwood przeprowadził się do Olympique’u Marsylia latem 2024 roku z Manchesteru United, z którego został wypchnięty po kontrowersjach pozaboiskowych. We Francji odbudował swoją formę, zdobywając 22 bramki i notując 6 asyst we wszystkich rozgrywkach. Wychowanek akademii Czerwonych Diabłów jest jednym z ulubieńców kibiców na Stade Velodrome, którzy doceniają jego technikę, szybkość oraz instynkt strzelecki, co zdążył już pokazać na tamtejszych boiskach. Poprzez występy w rozgrywkach Champions League zawodnik będzie miał szansę przypomnieć się całej piłkarskiej Europie.