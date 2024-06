Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Juve wysunęło się na prowadzenie w wyścigu o Greenwooda

Mason Greenwood w ostatnim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Getafe. Hiszpańskiego klubu nie stać jednak na wykup prawoskrzydłowego, dlatego zawodnik przynajmniej na chwilę wrócił do Manchesteru United. Czerwone Diabły tego lata chcą definitywnie pozbyć się 22-latka, którego pozostanie na Old Trafford negatywnie wpłynęłoby na wizerunek angielskiego klubu. Wiele wskazuje na to, że Mason Greenwood swoją karierę będzie kontynuował w Serie A.

Czy Juventus powinien sprowadzić Masona Greenwooda? Tak, to znakomity piłkarz 70% Nie, ten transfer negatywnie wpłynąłby na wizerunek klubu 30% Nie mam zdania 0% 10 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, to znakomity piłkarz

Nie, ten transfer negatywnie wpłynąłby na wizerunek klubu

Nie mam zdania

Według najnowszych informacji włoskiego dziennika “Corriere dello Sport” w walce o podpis jednokrotnego reprezentanta Anglii są dwa tamtejsze zespoły – Juventus oraz Lazio Rzym. Na pole position w tym wyścigu miała wysunąć się Stara Dama, zostawiając w tyle Biancocelestich. Drużynę z Turynu w najbliższym czasie czekają ogromne zmiany po tym, jak Thiago Motta na ławce trenerskiej zajął miejsce słynnego Massimiliano Allegriego.

Na Allianz Stadium mogą przeprowadzić się również Michele Di Gregorio z Monzy, który między słupkami zastąpi Wojciecha Szczęsnego oraz Douglas Luiz z Aston Villi. Za skrzydłowego Manchesteru United trzeba będzie zapłacić 35-40 milionów funtów. Mason Greenwood w 36 spotkaniach minionej kampanii zdobył 10 bramek i zaliczył 6 asyst.