pa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Cristian Romero i Geronimo Rulli

Geronimo Rulli przymierzany do Olympique’u Marsylia

Roberto De Zerbi kilka tygodni temu został zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Olympique’u Marsylia. Włoski trener liczy, że Olimpijczycy pod jego wodzą na ligowym podwórku zagrożą Paris Saint-Germain. Fokajczycy wyszli z założenia, że najpierw muszą jednak dokonać kilku poważnych wzmocnień składu i w związku z tym są bardzo aktywni na rynku transferowym.

Tego lata na Stade Velodrome przeprowadzili się bowiem Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Bamo Meite, Derek Cornelius oraz Lilian Brassier. Francuski klub na tym jednak nie ma zamiaru poprzestawać, ponieważ wyznaczył już sobie kolejny cel transferowy. Z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, że Olympique Marsylia szuka nowego bramkarza.

Dlatego zespół z Ligue 1 zarzucił sieć na Geronimo Rulliego, który na co dzień stoi między słupkami Ajaksu Amsterdam. Co więcej, Les Olympiens rozpoczęli już rozmowy z holenderską drużyną, a sam piłkarz jest zdecydowany na przeprowadzkę na Lazurowe Wybrzeże. Wiele wskazuje więc na to, że strony dojdą do porozumienia i 32-letni golkiper ostatecznie zasili ekipę Roberto De Zerbiego.

Geronimo Rulli to bardzo doświadczony bramkarz, który może pochwalić się wielkimi sukcesami. Czterokrotny reprezentant Argentyny w 2022 roku został bowiem mistrzem świata, a kilka tygodni temu sięgnął po Copa America. Mierzący 189 centymetrów wzrostu zawodnik w swoim piłkarskim CV posiada jeszcze Real Sociedad czy Villarreal, z którym w sezonie 2020/2021 wygrał Ligę Europy.