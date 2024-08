Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Giorgi Mamardashvili

Liverpool ma plan na transfer Giorgio Mamardashviliego

Giorgi Mamardashvili od kilku kampanii imponuje swoją dyspozycją na boiskach hiszpańskiej La Ligi, a podczas rozgrywanych w Niemczech tegorocznych mistrzostw Europy udowodnił, że jest bramkarzem godnym uwagi.

Tego zdania są między innymi włodarze Liverpoolu, którzy prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania rozchwytywanego Gruzina – dowiedział się dziennikarz Nacho Sanchis z hiszpańskiego portalu “Relevo.com”.

The Reds podobno są zdeterminowani, żeby sprowadzić do siebie mierzącego 197 centymetrów wzrostu golkipera. Angielski gigant jest gotowy zapłacić za Giorgiego Mamardashviliego ponad 30 milionów euro, aby przekonać Valencię do sprzedaży 23-latka. Klub z Anfield Road widzi w nim bowiem idealnego następcę Alissona Beckera.

Liverpool ma bardzo ciekawy plan na transfer 21-krotnego reprezentanta Gruzji. Czerwoni planują pozyskać Giorgiego Mamardashviliego już w obecnym letnim okienku transferowym, ale od razu wypożyczyć go do innej drużyny z Premier League.

23-letni bramkarz tym samym zaaklimatyzowałby się w nowej lidze i poczekałby na odejście Alissona Beckera, którego docelowo miałby zastąpić. Wydaje się, że doświadczony Brazylijczyk zostanie w zespole The Reds przez co najmniej jeszcze jeden sezon.

Bilans Giorgiego Mamardashviliego w Valencii to 100 meczów, 112 wpuszczonych goli oraz 31 czystych kont. Urodzony w 2000 roku golkiper z powodzeniem występuje między słupkami ekipy Nietoperzy od 2021 roku. Bramkarz jest wyceniany na 55 milionów euro.