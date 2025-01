Fenerbahce dogada się z Romą? Mourinho chce nowego stopera

Mario Hermoso nie jest podstawowym zawodnikiem Romy. To chce wykorzystać Fenerbahce Stambuł, które może zapewnić mu ważniejszą rolę - donosi Ekrem Konur.

CTK / Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho i Mario Hermoso

Mario Hermoso coraz bliżej Fenerbahce Stambuł

Jose Mourinho od lipca 2024 roku jest szkoleniowcem Fenerbahce Stambuł. Włodarze tureckiego giganta zatrudnili słynnego Portugalczyka, by ten po jedenastu latach odzyskał mistrzostwo kraju dla ekipy Żółtych Kanarków. To jednak nie będzie łatwe zadanie, ponieważ bardzo dobrze dysponowany jest rywal zza miedzy – Galatasaray. W tym momencie to właśnie drugi gigant ze Stambułu przewodzi w tabeli, mając 8 punktów przewagi nad wspomnianym Fenerbahce.

Wydaje się, że drużynie Żółtych Kanarków przydałyby się wzmocnienia składu, żeby zwiększyć swoje szanse na wywalczenie tytułu mistrzowskiego. Wszystko wskazuje na to, że do ekipy prowadzonej przez Jose Mourinho dołączy ofensywny pomocnik Al-Nassr, Anderson Talisca. Portugalski szkoleniowiec podobno chciałby zwiększyć rywalizację również na pozycji środkowego obrońcy, a w związku z tym na celownik Fenerbahce Stambuł trafił Mario Hermoso.

Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji ujawnionych przez Ekrema Konura, według którego 29-letni stoper prowadzi rozmowy z tureckim potentatem. AS Roma ponoć wyraziła już zgodę na odejście doświadczonego defensora, który nie jest podstawowym zawodnikiem w zespole Giallorossich. W obecnym sezonie pięciokrotny reprezentant Hiszpanii rozegrał łącznie 13 meczów i strzelił 1 gola, przy czym spędził na boisku zaledwie 622 minuty.