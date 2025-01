Como wzmocni skład? Fabregas wziął na celownik znane nazwisko

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Nemanja Matić wzbudził zainteresowanie Como 1907

Como 1907 zapowiada sporą aktywność podczas trwającego zimowego okienka transferowego, co ma pomóc temu klubowi w walce o utrzymanie w elicie. O krok od przeprowadzki do ekipy z Półwyspu Apenińskiego jest Assane Diao, ale to dopiero początek wzmocnień drużyny prowadzonej przez Cesca Fabregasa. Beniaminek Serie A może sprowadzić również nowego pomocnika, ponieważ hiszpański szkoleniowiec uważa, iż jego zespołowi przydałoby się zwiększenie rywalizacji w linii środkowej.

Dlatego na celownik Como 1907 trafił defensywny pomocnik Olympique’u Lyon – Nemanja Matić. Jak ujawnił Gianluca Di Marzio, 36-letni Serb jest wymarzonym celem transferowym włoskiego klubu. Gdyby doświadczony zawodnik pozytywnie rozpatrzył ofertę przedstawioną mu przez ekipę Larianich, to mógłby zaliczyć sentymentalny powrót do Italii. Przypomnijmy, że weteran w latach 2022-2023 był piłkarzem tamtejszej Romy.

48-krotny reprezentant Serbii przywdziewa koszulkę Olympique’u Lyon od stycznia 2024 roku, kiedy przeniósł się do zespołu Les Gones za ponad 2,5 miliona euro z innego francuskiego klubu – Stade Rennes. Mierzący 194 centymetry pomocnik zdecydowanie największe sukcesy święcił w barwach Chelsea. Serb jako zawodnik londyńskiego giganta wygrał trzy mistrzostwa Premier League, Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej.

Warto dodać, że Cesc Fabregas doskonale zna Nemanję Maticia ze wspólnej gry w Chelsea.