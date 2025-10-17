Mario Balotelli blisko egzotycznego klubu. Napastnik wybrał zaskakujący kierunek

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Mario Balotelli

Palm City wykazuje zainteresowanie Mario Balotellim

Mario Balotelli to jedna z najbardziej barwnych postaci w historii włoskiego futbolu. W ostatnim sezonie reprezentował barwy Genoi, rozgrywając zaledwie sześć meczów w Serie A. Snajper nie wpisał się na listę strzelców, ale jego nazwisko wciąż wzbudza emocje w świecie futbolu. Teraz 35-letni Włoch może rozpocząć nowy, egzotyczny rozdział w swojej karierze.

Według doniesień Rudy’ego Galettiego, Balotelli znalazł się na celowniku Palm City ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zespół występuje w drugiej lidze ZEA. Choć wcześniej Balotelli odrzucał oferty z Major League Soccer i Arabii Saudyjskiej, tym razem perspektywa gry poza Europą wydaje się coraz bardziej realna.

Balotelli na zawsze zapisał się w historii Manchesteru City, z którym w sezonie 2011/12 zdobył tytuł mistrza Anglii. W tamtej kampanii strzelił 13 goli w 23 meczach ligowych, a jego jedyna asysta przypadła przy słynnym golu Sergio Aguero z Queens Park Rangers, który przesądził o mistrzostwie. Kibice The Citizens do dziś pamiętają również jego kultowy gest po derbach Manchesteru – koszulkę z napisem „Why Always Me?”.

Po odejściu z Etihad Stadium Balotelli występował m.in. w AC Milan, Liverpoolu, OGC Nice, Olympique’u Marsylia, Brescii, AC Monza czy też Adanie Demirspor. Choć jego kariera pełna była wzlotów i upadków, trudno zaprzeczyć, że Włoch pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy. W reprezentacji Italii rozegrał w sumie 36 meczów i zdobył 14 bramek.