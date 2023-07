IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Mariano Diaz

Real Madryt wreszcie pozbył się niechcianego Mariano Diaza

29-latek obecnie szuka nowego klubu i niewykluczone, że wróci do Ligue 1

Ofertę bowiem miała złożyć mu Nicea, która szuka wzmocnień

Mariano Diaz ponownie w Ligue 1? Nicea wykazuje zainteresowanie

Jak podaje Aaron Dominguez z portalu “Offsider”, Mariano Diaz może zaliczyć miękkie lądowanie po tym, jak wygasł jego kontrakt z Realem Madryt. 29-letniemu graczowi przygląda się bowiem Nicea, która miała złożyć napastnikowi ofertę.

Agent 29-latka zapewnia, że jednokrotny reprezentant Dominikany ma w czym wybierać, a na jego biurku są propozycje ze wszystkich topowych lig Europy. Jeżeli urodzony w Hiszpanii zawodnik przeniósłby się na Lazurowe Wybrzeże, to byłby to dla niego powrót do Francji.

Mariano Diaz w sezonie 2017/2018 był piłkarzem Olympique’u Lyon – na boiskach Ligue 1 rozegrał 37 meczów, strzelił 18 goli i zaliczył 5 asyst.