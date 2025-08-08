Mariano Diaz znalazł nowy zespół. Były napastnik Realu wrócił do La Ligi

Mariano Diaz wraca do gry po ponad rocznym pobycie na bezrobociu. 32-letni napastnik właśnie został zaprezentowany jako nowy zawodnik Deportivo Alaves.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mariano Diaz

Oficjalnie: Deportivo Alaves pozyskało Mariano Diaza

Mariano Diaz po ponad roku pozostawania bez drużyny wreszcie znalazł nowego pracodawcę. Napastnik, który od odejścia z Sevilli latem 2024 roku był bezrobotny, oficjalnie dołączył bowiem do Deportivo Alaves. Występujący w La Lidze hiszpański klub potwierdził transfer poprzez media społecznościowe, witając wychowanka Realu Madryt jako ważne wzmocnienie linii ofensywnej przed przyszłą kampanią tamtejszej ekstraklasy.

32-letni snajper trafił do Deportivo Alaves na zasadzie wolnego transferu. Włodarze z Kraju Basków wykorzystali fakt, że piłkarz pozostawał bez zatrudnienia i sfinalizowali transakcję bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Mierzący 180 centymetrów atakujący podpisał umowę obowiązującą do 2027 roku. Dla zawodnika to szansa na powrót do formy oraz częstsze występy w pierwszym składzie, czego brakowało mu w ostatnich sezonach.

Kariera Mariano Diaza miała wzloty i upadki. Po bardzo dobrej kampanii w Olympique’u Lyon, gdzie błyszczał skutecznością, wrócił w 2018 roku do Realu Madryt z nadziejami na stanie się ważną postacią ekipy Królewskich. Niestety, jego druga przygoda ze stołecznym zespołem nie była udana – rzadko dostawał szanse gry, a kiedy już pojawiał się na boisku, nie potrafił przekonać do siebie sztabu szkoleniowego. Mimo to, dwukrotny reprezentant Dominikany bez wątpienia wciąż ma potencjał, by w nowym klubie odzyskać dawny błysk.