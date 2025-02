Marcus Rashford zostanie nowym zawodnikiem Aston Villi. Anglik po licznych spekulacjach odchodzi więc z Manchesteru United, o czym poinformował Fabrizio Romano wraz ze słynnym zwrotem "Here we go".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford zostanie nowym zawodnikiem Aston Villi

Marcus Rashford to bez cienia wątpliwości najgorętsze transferowe nazwisko w kończącym się już zimowym okienku transferowym. Anglik przez większość czasu był łączony z odejściem z Manchesteru United do FC Barcelony, ale okazuje się, że do tego ruchu nie dojdzie. Napastnik zdecydował się bowiem pozostać na Wyspach Brytyjskich i przenieść do innego zespołu z Premier League, zostając tym samym w ojczyźnie.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Marcus Rashford zostanie nowym graczem Aston Villi. Padło już w tym temacie słynne stwierdzenie “Here we go”. 27-latek dołączy do zespołu Unaia Emery’ego na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu w wysokości 48 milionów euro. Do finalizacji tego transferu – jak przekazał słynny dziennikarz – pozostały już tylko testy medyczne i po nich Rashford zostanie oficjalnie ogłoszony graczem Aston Villi.

W tym sezonie Marcus Rashford rozegrał dla Manchesteru United 24 mecze, w których zdobył siedem goli i zanotował trzy asysty. W sumie dla Czerwonych Diabłów wystąpił w 426 starciach, gdzie zdobył prawie 140 goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Anglii na 55 milionów euro. Z United Rashford odchodzi z powodu decyzji Rubena Amorima, który już jakiś czas temu skreślił napastnika i wychowanka klubu.

