Liverpool myśli nad wzmocnieniem środka pola przed końcem okienka. W kręgu zainteresowań znalazł się Marcos Llorente z Atletico Madryt. Byłaby to reakcja na liczne problemy zdrowotne w ekipie wicemistrza Anglii.

Liverpool mierzy się z wieloma problemami zdrowotnymi wśród środkowych pomocników

Przed końcem okienka do zespołu może dołączyć Marcos Llorente z Atletico Madryt

Kontrakt Hiszpana obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku

Poważne problemy kadrowe Liverpoolu

Liverpool bardzo słabo rozpoczął ligowy sezon. Po trzech ligowych kolejkach ma na swoim koncie zaledwie dwa punkty, a w miniony poniedziałek przegrał w prestiżowym starciu z Manchesterem United 1-2. Kryzys na Anfield jest widoczny. Duży wpływ na dyspozycję zespołu mają kontuzje, przede wszystkim wśród piłkarzy ze środkowej strefy boiska.

Na problemy kadrowe skarżył się już sam menedżer Jurgen Klopp. Niewykluczone, że już za niedługo drużyna uszczupli się o kolejne nazwisko. Na wylocie z Liverpoolu jest bowiem Naby Keita, który musi szukać regularnej gry u innego pracodawcy. To sprawia, że przed końcem okienka może dojść jeszcze do jednego transferu przychodzącego.

“The Reds” rozglądają się za środkowymi pomocnikami, a ich uwagę w szczególności przykuwa Marcos Llorente. Hiszpan cieszy się dużym zaufaniem, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Wyciągnięcie go z ekipy “Los Rojiblancos” nie będzie należeć do najłatwiejszych, natomiast Liverpool najprawdopodobniej spróbuje swojego szczęścia i złoży ofertę.

Wychowanek Realu Madryt przeniósł się do lokalnego rywala w 2019 roku za kwotę 30 milionów euro. W barwach Atletico Madryt rozegrał łącznie 123 spotkania, a jego dorobek wynosi 18 trafień i 20 asyst. Obecny sezon również rozpoczął w podstawowym składzie.

