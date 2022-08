fot. PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

W środę FC Barcelona zremisowała z Manchesterem City 3-3 w meczu charytatywnym na Camp Nou. Jednym z najciekawszych tematów rywalizacji był Bernardo Silva, którego tego lata przez długi czas łączono z przeprowadzką do Katalonii. O piłkarzu wypowiedzieli się po spotkaniu Pep Guardiola oraz Xavi.

Bernardo Silva pozostaje celem transferowym FC Barcelony

Hiszpański gigant miałby szanse pozyskać go tylko w przypadku sprzedaży Frenkiego de Jonga

Przyszłość Portugalczyka skomentowali Pep Guardiola oraz Xavi

Bernardo Silva zainteresowany przeprowadzką na Camp Nou

FC Barcelona zaliczyła już kilka imponujących ruchów na tegorocznym rynku transferowym, a w ostatnich tygodniach pracowała nad kolejnym. Głównym celem był Bernardo Silva, którego ściągnięcie uzależniała sprzedaż Frenkiego de Jonga. Ta sprawa nie została wciąż sfinalizowana, ale temat pozostaje otwarty.

Przy okazji meczu charytatywnego pomiędzy FC Barceloną a Manchesterem City to właśnie osoba Portugalczyka budziła największe zainteresowanie. O jego przyszłości zdecydował wypowiedzieć się Xavi.

Komu nie podoba się Bernardo Silva, De Bruyne, Haaland? City ma wspaniałą ekipę. Nie ma jednak obecnie żadnych nowości w tym zakresie i nie mam nic do dodania. Bernardo jest bardzo ważny dla zespołu Pepa, robi różnicę. Uwielbiam tego typu piłkarzy, jest utalentowany, rozumie grę, wie, kiedy się pojawić, nie traci piłki, potrafi ją przeprowadzić i chronić. Ma wszystko, jego zdolność podejmowania decyzji jest nadzwyczajna. Niewielu jest takich zawodników jak on, ale jest zależny od Manchesteru City – mówi hiszpański szkoleniowiec.

Do całej sytuacji na pomeczowej konferencji nawiązał także Pep Guardiola. Przyznał, że Silva jest zaciekawiony możliwością przeprowadzki na Camp Nou.

Nie jestem kimś, kto mógłby powiedzieć Barcelonie, żeby zapomniała o Bernardo. Jest jednak naszym piłkarzem. Chcemy go mieć, ponieważ jest bardzo ważny. Mówiłem to jednak tysiąc razy, nie chcę sprawiać, żeby ktoś był niezadowolony, żeby był tu ktoś, kto nie chce z nami być. Tak jak mówił Xavi, można określać go w samych superlatywach, przede wszystkim jak osobę. Bardzo koleżeńską i czułą. Gdy zmaga się z trudniejszymi meczami, tym lepiej gra. Ostatecznie nie przyszła za niego żadna oferta. Jeśli pojawi się propozycja i piłkarz będzie chciał odejść, nie wiem, co się wydarzy. Klub rozważyłby, czy oferta jest przekonująca. Chociaż gdyby teraz odszedł, byłby to duży problem, ponieważ zostało 7 czy 8 dni do zamknięcia okienka. To jednak prawda, że Barcelona bardzo podoba się Bernardo – wyznał menedżer mistrzów Anglii.

